محافظ الجيزة: إزالة 307 حالات إشغال متنوعة في إمبابة والعمرانية

الجيزة- أ ش أ:

قال المهندس عادل النجار محافط الجيزة إنه تم إزالة 307 حالات إشغال متنوعة بعزبة الصعايدة بإمبابة وفي العمرانية، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.

وأضاف النجار - عقب اطلاعه على نتائج الحملات التي تم تنفيذها في حيي إمبابة والعمرانية - أنه في حي إمبابة تم إزالة 57 "كشك وفاترينة ومظلة (تاندة) وحاجز أسمنتي" مقامة بالمخالفة ومتعدية على حرم الطريق العام وخط التنظيم وتحدث إعاقة لسير المواطنين والمركبات.

وأوضح أنه تم تنفيذ هذه الحملات في شارع عسران عبدالنعيم بعزبة الصعايدة، وذلك في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بذلك القطاع، حيث تم إدراج الطريق للتطوير ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري واستجابة لشكاوى المواطنين لوجود عدد من الأكشاك المخالفة.

وتابع جهود حي العمرانية في رفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام بشوارع الثلاثيني وناصر الثورة والتي أسفرت عن رفع 250 حالة إشغال مع تيسير حركة سير المواطنين.

ووجه باستمرار جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وأكد ضرورة المرور الدوري للمواقع التي تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفوري حيال أية مخالفات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف الحملات للتصدي للمخالفات.