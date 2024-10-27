انطلاق فاعليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب -تفاصيل اليوم الأول والثاني

كتب- محمد سامي:

انطلقت فاعليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، اليوم الأحد، والمُنعقدة في القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبشراكة إعلامية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتنظيم شركة "Assist"، تحت شعار "إعلام مُلهم.. وشباب مُبدع".

حضر الجلسة الافتتاحية لقمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأمناء العام المساعدون ومديرو الإدارات بجامعة الدول العربية، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون بجمهورية مصر العربية.

ويُشارك في فاعليات النسخة الأولى من "القمة"، عدد من رؤساء الجامعات والهيئات، والنواب، والعمداء، ومسؤولي الأكاديمية العربية، ونخبة من خبراء الإعلام والإعلاميين.

وتُناقش النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، عددًا من الموضوعات المهمة في الوسط الإعلامي، ومنها الذكاء الاصطناعي وتحدياته في المجال الإعلامي، والذكاء الاصطناعي وتحدياته في مجال الإعلامي، وتأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى الصحفي والإعلامي، والتحديات الإعلامية في الدول العربية، والأمن الرقمي للمؤسسات الإعلامية، والصحة النفسية للإعلاميين والصحفيين، ودور المراسل الصحفي في تغطية الحروب.

ورحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالحضور، مؤكدًا أهمية قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، وهي قمة تحظى بأهمية خاصة في ضوء التطور غير المسبوق والمتزايد لوسائل الإعلام، بما يعطي للقمة زخمًا خاصًّا وأهمية كبيرة، تجعلنا نتطلع لما ستصدره من نتائج وتوصيات، في ضوء مشاركة قامات إعلامية وأكاديمية كبيرة.

وثمَّن رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري، وجامعة الدول العربية، والرعاية الإعلامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للقمة.

ولفت الدكتور إسماعيل عبد الغفار إلى أهمية دور الشراكات الإعلامية والتعاون بين المؤسسات المختلفة في مجال الإعلام، فضلاً عن حرص الأكاديمية، بأن تكون نبضًا للشباب العربي، وتطورات الإعلام.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن القمة تقدم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وشدد الدكتور إسماعيل عبد الغفار على أن القمة بمثابة منصة لتعبير شباب الإعلاميين عن آرائهم، وتبادل الخبرات والمهارات والآراء مع خبراء الإعلام في كل المستجدات المتعلقة بالمجال الإعلامي، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في صياغة مستقبل الأمة العربية.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن وسائل الإعلام عليها مسؤولية كبيرة للتطوير من نفسها، خصوصًا مع التطور العلمي، ومجالات الذكاء الاصطناعي، والتي تفرض قضاياها مسئولية كبيرة على الجميع، مشددًا على أن جامعة الدول العربية مهتمة للغاية بملف الذكاء الاصطناعي.

وهنأ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، فريق الأكاديمية للحصول على المركز الأول في مسابقة الأمن السيبراني للشباب العربي، لافتًا إلى أهمية استخدام الوسائل الإعلامية والتكنولوجية الحديثة للكشف عن التزييف العميق، خصوصًا في حالة تناول موضوعات مُهمة وحساسة.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، بما يتماشى مع القيم المهنية والأخلاقية في الوسط العربي.

وشددت السفيرة هيفاء أبو غزالة، على تعزيز المهارات والقدرات، بما تتضمنه من جلسات نقاشية متنوعة حول الذكاء الاصطناعي، وتحدياته في المجال الإعلامي، وهي مجالات تحظى باهتمام ودعم كبير من السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأوضحت أبو غزالة أن المعلومات المغلوطة، والأخبار غير الدقيقة لا تزال تحديًا يواجه الشباب، وهنا يلعب الإعلام دورًا كبيرًا في التوعية والتثقيف، موضحةً أن مجلس وزراء الشباب العربي مهتم للغاية بالشباب، وآليات تحفيز مشاركتهم في صنع المستقبل، والإبداع، ومختلف المجالات الفكرية.

وأكدت أبو غزالة أن المشاركة الكبيرة في فاعليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي من أساتذة إعلام ومبدعين وإعلاميين، سيسهم في تعزيز الرؤى والمعلومات، وبالتأكيد تعزيز المشاركة الشبابية في الإعلام.

وأعربت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن تقديرها لإهداء النسخة الأولى من القمة، للشباب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى الدور البارز للإعلام في تغطية العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره لاختيار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لموضوع الإبداع والاهتمام بالشباب العربي، مؤكدًا وجود أهمية كبيرة لمجالات الوعي، والإعلام، والثقافة، والإبداع.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لـ"القمة"، أن الإعلام هو بمثابة شريك لكل مسؤول في اتخاذ قراراته، عبر تناول الموضوعات، وتحليلها، والاستعانة بالخبراء والباحثين والمفكرين، ما قد يدفع المسؤول لاتخاذ قرار لتحقيق المصلحة العامة، بعد تناول الإعلام الوطني الجاد للموضوعات التي تهم المواطن.

وشدد الوزير على أهمية تطوير الإعلام وفق مستجدات العصر، لأنه مؤثر في كل المجالات والموضوعات، مؤكدًا أن الإنسان لا يزال هو محور كل عملية تطوير وتحديث رغم التطور التكنولوجي الكبير، لأنه القائم بالاتصال، والمُفكر، مع إمكانية استغلال الوسائل الحديثة في الرسائل الإعلامية المختلفة.

وأشار صبحي إلى أن الحكومة المصرية الجديدة شهدت تكليف الدكتور خالد عبد الغفار، بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، نظرًا لإدراك الحكومة المصرية، لضرورة بناء الشباب والقدرات البشرية بصفة عامة، جنبًا إلى جنب مع التطور التكنولوجي الكبير.

وشدد وزير الشباب على أهمية احتواء فكر الشباب وإبداعاته، واستغلال طاقته في قلب عالم متغير وسريع ومتطور، خصوصًا في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية التحاور مع الشباب المصري والعربي، واستغلال أفكارهم وإبداعاتهم وطاقتهم لخدمة الوطن، ومواجهة التحديات بكل واقعية ومصداقية.

وأكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، في كلمته، ضرورة أن يكون الشباب العربي فاعلًا ومؤثرًا في ضوء التطور الإعلامي والرقمي الحديث، خصوصًا في ضوء اتساع دائرة المنافسة في المجال الإعلامي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ما يستوجب رعاية المبدعين من الشباب العربي، وتسليحهم بأدوات هذا العصر، ودعمهم بالأدوات الحديثة.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن الحروب لم تعد في هذا التوقيت بالسلاح فقط؛ ولكن ببث المعلومات والأنباء المغلوطة وغير السليمة والشائعات.

وأكد سعدة أن الإعلاميين يعولون على الشباب، خصوصًا مع إتاحة الفرصة لهم ليكونوا أكثر اطلاعًا، وتركيزًا، وتطورًا، لافتًا إلى أن شباب الإعلاميين والصحفيين أمام مسؤولية كبيرة لجعل العالم العربي في قلب وبؤرة الأحداث الإعلامية.

ولفت نقيب الإعلاميين إلى أهمية الاهتمام بوظيفتَين للإعلام، الأولى هي نقل ما يدور داخل المجتمعات، والأخرى هي التداول الإعلامي للترفيه، وهما دوران مهمان لوسائل الإعلام، مشددًا على أهمية مشاركة الإعلام في تشكيل الوعي والرأي العام.

وأكدت الدكتورة سالي جاد، نائب رئيس قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي والمقرر العام ووكيل كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن القمة تُعبر عن التطور غير المسبوق لوسائل الإعلام، ودورها في تشكيل الوعي المجتمعي في المجتمعات المختلفة، وإيمان كامل بأهمية دور الإعلام العربي.

ولفتت جاد إلى أن القمة تحظى باهتمام على المستويين المحلي والعربي، وخصوصًا المسابقة التفاعلية، والتي شارك فيها أكثر من 40 جامعة مصرية وعربية، والتي فتحت أبوابها لكل مبدع عربي، لتكون تفعيل لشعارنا (إعلام يلهم وشباب يبدع).

وأوضحت جاد أن النسخة الأولى من القمة، هي شهادة مضيئة على دور الأكاديمية بدور الإعلام لبناء عقول واعية، ووجود إعلام مُبدع، ونافع، وغير مُضلل للحقائق، مشددة على إيمان الأكاديمية بأهمية ترسيخ الإبداع والاهتمام بالشباب الإعلامي بجميع أفكاره، وأيديولوجياته.

وأكدت الدكتورة يُمنى إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة Assist، المُنظمة للحدث، عن سعادتها لحجم الإقبال الكبير من المسؤولين والإعلاميين، والخبراء، والشباب، والباحثين، على المشاركة في فاعليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، مؤكدة حرص إدارة القمة على تناول أحدث الموضوعات العالمية على الساحة الإعلامية خلال فاعليات القمة الممتدة على مدار يومين.

وأضافت الدكتورة يُمنى إبراهيم، أن فاعليات اليوم الأول للقمة تتضمن مناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة على صناعة الإعلام، ومستقبل الشباب العربي في عصر الإعلام الذكي، والتحديات والفرص الإعلامية في عصر الذكاء الاصطناعي، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي على تشكيل الوعي لدى الشباب، والإعلام الرياضي في ضوء الرقمنة والمستجدات الحديثة.

ولفتت إبراهيم إلى أن فاعليات اليوم الأول للقمة تتضمن كيفية تصميم حملات التوعية المُؤثرة، ومعالجة المعلومات المٌضللة والمغلوطة في صناعة الإعلام، والمسؤولية المجتمعية للإعلام، وكيفية استغلال الإعلام في التعليم في ضوء التطور التكنولوجي، والإذاعة في العصر الرقمي، والصحة النفسية للإعلاميين، وحماية الصحفيين في النزاعات المسلحة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لشركة Assist أن اليوم الثاني من القمة سيتضمن الحديث عن دور شركات العلاقات العامة في دعم الاقتصاد الوطني، والإبداع في صناعة الدراما، وتحديات صناعة المحتوى، وعدة موضوعات أخرى.