وزير الزراعة ونظيره الإيطالي يبحثان التعاون غذائيًّا.. والأخير: مصر علَّمت العالم الزراعة

كتب- أحمد السعداوي:

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم الأحد، بمقر وزارة الزراعة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع فرانسيسكو لولوبريجيدا وزير السياسات الزراعية والغذائية الإيطالي؛ لبحث آفاق التعاون المصري- الإيطالي المشترك في مجال الزراعة والأمن والغذائي، بحضور بعض قيادات الوزارتَين، والسفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كوراني.

ورحَّبَ وزير الزراعة بنظيره الإيطالي، مؤكدًا عمق العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا؛ خصوصًا في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال فاروق إننا نتطلع إلى الارتقاء بالتعاون الزراعي إلى آفاق أكبر، وبما يتناسب مع إمكانات مصر وإيطاليا في هذا المجال.

وأشاد فاروق بالمبادرة الإيطالية "سوق اليوم الواحد للمزارعين"، والتي بدأت بالأمس في محافظة الإسكندرية، متطلعًا إلى تعميمها في كل محافظات الجمهورية، والتوسع فيها؛ لأنها تقلل من الحلقات الوسيطة، وبالتالي تُسهم في تخفيض الأسعار وتوفر فرصة للمزارعين لتسويق منتجاتهم بأسعار عادلة،

قائلًا إن أوجه التعاون مع الجانب الإيطالي يمكن أن تشمل إنتاج التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية الموفرة للمياه وقصيرة العمر، وأيضاً التعاون في مجال تخفيف التأثير السلبي للتغيرات المناخية على قطاع الزراعة.

وقال وزير الزراعة إننا نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة الإيطالية الكبيرة في مجال تكنولوجيا الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي والنباتات الطبية والعطرية والتبادل الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي؛ حيث التكنولوجيا الإيطالية مع الأيدي العاملة المصرية، وتوافر الأراضي باستغلال محدودية المياه؛ من خلال نظم الري الحديثة، وبما يحقق مصلحة الشعبَين الشقيقَين في مصر وإيطاليا في مجال الأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي إلى الحكومة بتقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر،

مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعمل برؤية واحدة وهي إزالة كافة معوقات أمام المستثمرين المحليين والأجانب

واقترح وزير الزراعة إنشاء نادٍ لرجال الأعمال المصري- الإيطالي؛ يستهدف خلق فرص الاستثمار المتاحة في البلدين وتبادل الأفكار والمشروعات الناجحة.

وأعرب وزير التموين والتجارة الداخلية عن سعادته بهذا اللقاء، مقدمًا الترحيب بوزير الزراعة الإيطالي والسفير الإيطالي في القاهرة والوفد المرافق لهم.

وشدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن هناك شراكة استراتيجية بين البلدَين؛ لا سيما في مشروعات التجارة الداخلية، وتمت الإشارة إلى افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة الإيطالي مشروعَ سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحافظة الإسكندرية، والذي يعتبر في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام.

وأكد وزير التموين أن هذا يعتبر أول سوق في إفريقيا بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وسيتم تعميمه في باقي محافظات الجمهورية تباعًا.

وأعرب الوزير الإيطالي عن سعادته بزيارة القاهرة، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة ذات حضارة عظيمة، مشيدًا بالآثار المصرية وعراقة المباني المصرية مع النهضة الحديثة في مجال إنشاء المدن الحديثة، وأشار إلى جولته في منطقة الأهرامات ومصر القديمة وخان الخليلي، معبرًا عن انبهاره بالتراث المصري الإسلامي والقبطي، مشيرًا إلى أن مصر وإيطاليا لديهما حضارة وتاريخ عظيم.

وأكد وزير الزراعة الإيطالي أن مصر هي التي علمت العالم الزراعة، وقال إنه تعلم في المدارس الإيطالية أن الزراعة بدأت من مصر، وأن النيل كان يفيض بالطمي على الزراعة المصرية، ويزيد من خصوبة تربتها.

وقال الوزير الإيطالي إننا يجب أن نعمل معاً من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين البلدَين في مجال تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى تقدم بلاده في مجال الزراعة، قائلاً إنها أكبر دولة أوروبية في الصادرات الزراعية.

وأشاد الوزير الإيطالي بالعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في البلدَين، مؤكدًا ما طرحه نظيره المصري من أفكار ورؤى للتعاون المستقبلي في كل الأنشطة الزراعية المختلفة، مؤكدًا استعداد بلاده للتعاون وتقديم كل الدعم الفني لمصر في مجال الزراعة باعتبارها أيضًا بوابة إفريقيا.

وأضاف الوزير الإيطالي أن مصر الدولة الوحيدة على مستوى إفريقيا التي نفذت فكرة سوق اليوم الواحد للمزارعين، والتي بدأت بالأمس في الإسكندرية.

واتفق الوزراء على تشكيل مجموعات عمل فنية تبدأ على الفور في اتخاذ خطوات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، وكذلك الدعوة إلى عقد اجتماعات دورية بين الشركات المصرية الإيطالية؛ لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدَين في مجال الاستثمار الزراعي.