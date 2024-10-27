200 مليون يورو من البنك الأوروبي لإنشاء محطة محولات القاهرة جهد 500 ك ف أ

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة سوف تحصل على ٢٠٠ مليون يورو مقسمة على 165 مليون يورو قرضًا و35 مليون يورو منحة من البنك الأوروبي؛ لإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن القرض سيتم تخصيصه بالكامل لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لإنشاء محطة محولات القاهرة جهد ٥٠٠ ك. ف. أ، بالإضافة إلى إنشاء خط الاقتصادية s4.

وأكد المصدر أن هناك اهتمامًا خاصًّا يهدف إلى التركيز على تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء من خلال إضافة محطات محولات جديدة وزيادة خطوط الربط بين مختلف أجزاء الشبكة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وهدفت هذه الخطوات إلى زيادة القدرة الاستيعابية للشبكة وتعزيز قدرة الشبكة على نقل الطاقة الكهربائية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، فضلاً عن رفع مستوى موثوقية وجودة التيار الكهربائي للمستهلكين؛ حيث تضمنت أعمال التدعيمات بالشبكة الكهربائية.