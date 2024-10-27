أول تعليق من "الكهرباء"حول تقسيط قيمة المقايسات والعدادات للمخالفين وسارقي التيار

كتب - محمد صلاح:

قال منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بإلغاء تقسيط قيمة العداد والمقايسة الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي سيتم تنفيذه على كبار المشتركين فقط وفقا لتعاملاتهم مع البنوك وذلك لتخفيف الأعباء المالية على شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.

وأوضح عبد الغنى في تصريحات لمصراوي، أنه يحق لصغار المشتركين ممن لم تتعدى المبالغ المستحقة عليهم ٢٠ ألف جنيه التقدم بطلب لشركة التوزيع التابع لها المشترك لتقسيط قيمة المقايسة على كارت العداد كما كان متبعا من قبل وذلك للتخفيف على كاهل البسطاء من المواطنين وضمان تسهيل كافة الإجراءات بسهولة ويسر.

ونوه إلى أن أي مواطن يرغب في تقنين أوضاعه من خلال تحويل المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية يمكنه تقسيط قيمة العداد والمقايسة من خلال تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء التابع لها عبر كارت العداد.