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طلب إحاطة لوزير البترول بسبب عدم توصيل الغاز الطبيعي بقرى أشمون

02:19 م الأحد 27 أكتوبر 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تقدم النائب صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الأحد، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية؛ بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لعدد كبير من المنازل بقرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

وقال عبد القوي، فى طلب الإحاطة، إن عدم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لعدد كبير من قرى أشمون بمحافظة المنوفية رغم انتهاء مبادرة حياة كريمة في معظم قطاعات البنية التحتية، ورغم الانتهاء من غالبية الأعمال الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي؛ فإنه لم يتم توصيله لعدد كبير من المنازل، ومع تغيير سياسة الدفع ارتفعت تكلفة توصيل الغاز الطبيعي؛ الأمر الذي يزيد من الأعباء على المواطنين ومتطلباتهم بسداد تكلفة التوصيل دفعة واحدة دون تقسيط، بخلاف ما تم في المرحلة الأولى من تقسيط التكلفة.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة أن يكون هناك جدول زمني لسرعة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لكل القرى المحرومة على مستوى مركز أشمون؛ شريطة أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة لتكون هناك مصداقية بين السلطة التنفيذية والمواطنين في هذا الملف على وجه التحديد.

مجلس النواب وزير البترول الغاز الطبيعي أشمون صابر عبد القوي كريم بدوي
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