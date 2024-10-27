مشيرة خطاب: الانتهاكات ضد المدنيين في فلسطين ولبنان تهدد مستقبل حقوق الإنسان بالمنطقة

كتب- محمد نصار:

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما يتعرض له الأبرياء المدنيين العزل في فلسطين ولبنان يندى له الجبين، لافتة إلى أن الحركة الوليدة لحقوق الإنسان في العالم العربي ستتأثر تأثرًا بالغًا، وستزيد من صعوبة قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدور المنوط بها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية وحقوق الإنسان وجمعيتها العامة الـ 23 الذي يعقد في المملكة الأردنية الهاشمية التي تسلمت خلاله الأردن رئاسة الشبكة.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب: في وقت تتعاظم فيه التحديات وتشهد للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تجرم استهداف المدنيين في المنازعات المسلحة انتهاكات صارخة وازدواجية المعايير وسط صمت رهيب وغض البصر عن أسوء انتهاكات لحقوق المدنيين العزل، وقتل متعمد بدم بارد.

وشددت "خطاب" على أن ما يحدث هو انتهاكًا لأقدس حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة، مشيرة إلى أن الشبكة العربية برئاسة مصر كانت أول من نبه لخطورة الوضع خلال اجتماعها مع المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وأضافت أنه بعد مرور عام على اندلاع الحرب وبعد مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تزداد معاناة الفلسطينيين وانضم إليهم الشعب اللبناني، حيث تعيش شعوب المنطقة "حرب ضروس" أثبتت عجز النظام الدولي عن إقامة العدل وحقوق الإنسان.

وواصلت: على الرغم من جسامة التحديات إلا أننا في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر نزداد تصميما على حماية حقوق الإنسان ورصد المخالفات والمطالبة بامتثال المعتدي للعدالة، ذلك أن شعوبنا في أمس الحاجة لممارسة حقوق الإنسان وجعلها واقعًا لكل إنسان دون أي تمييز لأي سبب.

وقدمت السفيرة مشيرة خطاب، الشكر للمملكة الأردنية، على استضافتها هذا الحدث المهم، مهنئة سمر الحاج، رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، على توليهم رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.