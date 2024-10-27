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اللواء وليد أبو النصر رئيسًا لهيئة نظافة وتجميل القاهرة

01:45 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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كتب- محمد نصار:

تولى اللواء وليد رضا أبو النصر، رئاسة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، خلفًا للواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة السابق,

وأجرى "أبو المجد"، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التجميل بحديقة الفيروز بمحور عبد المجيد محمود في إطار حرص الهيئة على زيادة المسطحات الخضراء والمزروعات وخلق متنفسات خضراء والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة.

كما تفقد اللواء وليد أبو النصر، مشتل مصر الجديدة والذي يخدم قطاع شرق القاهرة بأحياء مصر الجديدة والنزهة في إطار زيادة أعداد المشاتل وفق خطط الهيئة والمركزية للتجميل بخلق متنفسات خضراء جديدة.

وليد أبو النصر الهيئة العامة لنظافة إيهاب الشرشابي
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