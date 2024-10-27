تأخير الساعة والتوقيت الشتوي. مواعيد قطارات السكة الحديد فور انتهاء التوقيت الصيفي - مستند

كتب- محمد نصار:

أصدرت الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل بالسكة الحديد مجموعة من التعليمات المهمة حول انتهاء التوقيت الصيفي والتحول إلى نظام التوقيت الشتوي لعام 2024-2025.

وتضمنت التعليمات أنه على جميع المحطات على مستوى الجمهورية إعلام الركاب بإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي والتحول للتوقيت الشتوي، اعتبارًا من نهاية يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

كما تضمنت أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند وصولها إلى 12 منتصف الليل ليصبح الوقت 11 مساءً، على أن يتم تسجيل ذلك في في كشوف قيد القطارات وجداول الكمسارية.

وبالنسبة للمحطات وأكشاك البلوك التي تُغلق ليلًا قبل الساعة 12، ستؤخر الوقت 60 دقيقة بعد تبادل علامات القفل، وسيتم تدوين ذلك في كشوف قيد القطارات.

واعتبارًا من ذلك الوقت، ستعمل القطارات وفقًا لمواعيدها المدرجة بالجدول.

وفيما يتعلق بالقطارات التي تُغادر من محطاتها بين الساعة 11 مساءً و11:59 مساءً وفقًا للتوقيت الصيفي، ستعتبر مبكرة في مواعيدها حتى تصل إلى محطات الوصول النهائية، ولن تتكرر رحلات القطارات التي غادرت بين هذه الساعة.

تفاصيل التشغيل

- في محطة القاهرة، يجب حجز قطار 1902 مكيف (الإسكندرية/ أسوان) ليقوم في الساعة 00:20 وفقًا للتوقيت الشتوي.

- حجز قطار 3006 مكيف (الإسكندرية/ أسوان) ليقوم في الساعة 00:50.

- حجز قطار 934 مكيف (الإسكندرية/ الأقصر) ليقوم في الساعة 1:10.

- بالنسبة لشبكة وسط الدلتا، يجب التنسيق مع إدارة مصنع الغزل والنسيج حول مواعيد قيام القطارات (41 - 72 - 321) من المحلة الكبرى، و522 من محطة السنطة.

وشددت التعليمات على جميع المحطات ومراقبي القطارات مراعاة التصرف بشكل سليم أثناء تنظيم المقابلات، مع التأكيد على استمرار القطارات في سيرها العادي وتوثيق ذلك بالتقارير.