إدارة التجنيد والتعبئة تقدم تيسيرات تجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظات

كتب- محمد سامي:

قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح؛ لتقديم كل التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من ذوي الهمم وكبار السن، لإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كل أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم

وكبار السن، وانطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة؛ للتيسير عليهم في أماكن وجودهم بالمحافظات التابعين لها.

وألقى اللواء محمـد صبحى مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، خلال مراسم تسليمهم الشهادات، كلمةً أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كل أوجه التيسيرات الممكنة لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن؛ من خلال دفع اللجان بكل مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية؛ لتوفير كل سبل الراحة وتقديم الدعم المعنوي لهم.

وتضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية لذوي الهمم، أعقبها تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية.

وأعرب ذوو الهمم ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقدمه لهم من كل أوجه الرعاية والاهتمام، باعتبارهم جزءًا أصيلاً من أبناء شعب مصر العظيم.