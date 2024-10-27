وزير الري: استكمال مشروع المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة بنسبة تنفيذ 73%

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة سير عدد من المشروعات التنموية بشبه جزيرة سيناء والدلتا الجديدة، ومراجعة جهود تحسين الري بزمامات ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، بجانب حوكمة إدارة المياه الجوفية.

وشمل الاجتماع مناقشة مشروع تنمية شمال سيناء، حيث تم الانتهاء من 21 مأخذ للري من أصل 24، وجارٍ العمل على استكمال الباقي لتغطية مساحة 125 ألف فدان.

كما تناول الاجتماع وضع التجمعات التنموية في شمال وجنوب سيناء، التي تتضمن آبارًا جوفية وأراضي زراعية ومنازل سكنية ومنشآت خدمية، حيث وجّه الدكتور سويلم بدراسة إمكانيات المياه الجوفية لدعم هذه التجمعات وفقًا لقدرات الخزانات المتاحة.

واستعرض الوزير التقدم في مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة، والذي وصل إلى 73% من التنفيذ.

وشدد على ضرورة استكمال المشروع وفق الجدول الزمني المخطط. وناقش أيضًا موقف المآخذ على ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، بهدف ضمان توزيع المياه بشكل عادل بين الأراضي الزراعية المختلفة.

وفيما يتعلق بحوكمة إدارة المياه الجوفية، شدد الدكتور سويلم على الالتزام بإصدار التراخيص المطلوبة لأي أنشطة تعتمد على المياه الجوفية لضمان استدامة الموارد المائية.