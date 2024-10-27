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عدم الاحتياج بـ 5 محافظات.. ننشر نتيجة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022 (رابط مباشر)

10:36 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

ننشر نتيجة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022

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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الإدارة العامة لطب الأسنان بوزارة الصحة، ظهور نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022، وفقًا لاحتياجات الجهات الصحية على مستوى الجمهورية.

ووفقًا لنتيجة حركة التكليف، فلم يتم تكليف أطباء الأسنان الجدد في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية وجنوب سيناء؛ لعدم الاحتياج.

كما لم تكتمل الحركة في 4 محافظات هي: أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الوادي الجديد.

وأتاحت الإدارة للخريجين الجدد إمكانية الاطلاع على نتائجهم من خلال موقع التكليف.. اضغط هنا

ويمنح القانون المصري منذ ما يزيد عن 50 عاما، الحق لوزارة الصحة في تكليف خريجي الكليات الطبية بشكل إجباري، للعمل في المستشفيات الحكومية، أو الوحدات التابعة لها، لمدة سنتين، مع إجازة تجديد التكليف لمدد أخرى.

وأسبق أن أوصت اللجنة العليا للتكليف في 2022، بأن يكون تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات الطبية الرسمية، مع عدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.

وزارة الصحة الإدارة العامة لطب الأسنان أطباء الأسنان دفعة 2022 محافظات القاهرة
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