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بعد قليل.. هيئة الدواء تعلن تفاصيل مشروع "التتبع الدوائي"

10:17 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

علي الغمراوي

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كتب- أحمد جمعة:

يعقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، مؤتمرًا صحفياً بعد قليل؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين شركتي داف وGS1 Egypt لتدشين مشروع تتبع الدواء.

وأشارت الهيئة إلى أهمية المشروع في ضمان سلامة وفعالية الأدوية في مصر واستجابة للتحديات التي تواجه قطاع الصحة، بما في ذلك مكافحة الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات.

وأوضحت أن المشروع يساهم في الحد من التداول غير المشروع للأدوية من خلال تطبيق نظام تتبع للدواء، والتأكد من أن الأدوية المتاحة في الأسواق هي ذات جودة عالية ومعتمدة من الجهات الصحية المختصة.

علي الغمراوي هيئة الدواء مشروع التتبع الدوائي
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