"اقتصادية النواب": مطارات مصر ليست للبيع.. وأهلاً للاستفادة من الخبرات الأجنبية

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اتفاقه مع تصريحات المفكر الاستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج بشأن قرار الحكومة طرح أربعة مطارات مصرية في مناقصات أمام القطاع الخاص والشركاء الأجانب لتولي إدارتها مثمناً تأييد اللواء د سمير فرج لهذا القرار ليقدم رؤية مختلفة ويعكس وجهة نظر مؤيدة للقرار.

وقال "عبدالحميد": لقد أصاب اللواء الدكتور سمير فرج كبد الحقيقة عندما أكد أن التجربة نجحت في موانئ مصرية سابقة مثل ميناء السخنة حيث تمت إدارة الميناء بواسطة هيئة موانئ دبي بفضل خبرتها الطويلة التي تمتد لأربعين عاماً في هذا المجال وأن الاستعانة بخبرات دولية ليس عيباً، بل على العكس، سيساهم في تعلم الكوادر المصرية وتطوير مهاراتها في إدارة هذه المنشآت بعد فترة من العمل.

وأشار إلى أنه من المهم أن تظل الملكية في أيدينا وأن ما يثير القلق هو البيع وليس التأجير، لذلك لا أرى مشكلة في قدوم شركات أجنبية لإدارة المطارات طالما أن الأمر يخضع لمراقبة وسيطرة الدولة المصرية.

وأكد البرلماني، أن ادارة الشركات الأجنبية لمثل هذه المنشات الحيوية سيكون له دوره الكبير والحقيقي لنقل الخبرات الأجنبية الناجحة في إدارة المطارات، موضحًا ضرورة الاستفادة من الخبرات الأجنبية على ارض الواقع في مصر ليتم نقلها وتطبيقها بمختلف المطارات الأخرى.