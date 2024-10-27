نشرة التوك شو| فتح استيراد البيض وانفراجة أزمة نواقص الأدوية

تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

عمرو أديب عن ارتفاع أسعار بيض المائدة: إرحمونا.. المواطن بيتقلب على الجريل

عقب الإعلامي عمرو أديب، على موجة الارتفاعات في أسعار البيض واتجاه الحكومة لاستيراد البيض من تركيا بسبب الارتفاع غير مبرر في السوق المحلية.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أعرب أديب عن استغرابه من أن سعر البيض المستورد سيصل إلى 150 جنيهًا، وهو أقل من سعر البيض المحلي، مؤكداً "يا إما تاجر البيض جشع أو خايب، لو الصناعة دي تعبانة نستورد بيض من بره، لكن لما بنطالب بده يقولوا دي صناعة فيها 2 مليون واحد شغالين فيها وبيوتهم هتتقفل".

شعبة الدواجن: قرار التموين بفتح استيراد البيض انعكس إيجاباً على الأسعار

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنه تم استيراد نحو 30 مليون بيضة وهو ما أدى لانخفاض الأسعار في السوق المحلي، مثمنا قرار وزير التموين باستيراد البيض لحين ضبط الأسعار.

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن سعر البيض في المزرعة وصل إلى 68 جنيهاً بعد عملية الاستيراد، مما يشير إلى انخفاض كبير مقارنة بالأسعار السابقة.

هل ينجح تمديد التصالح في حل أزمة البناء المخالف؟.. محلية النواب تُجيب

أكد النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مد التصالح على مخالفات البناء، قرار رشيد بسبب ضعف الإقبال من المواطنين؛ موضحًا أن الحكومة لا تتعامل مع الأمر بمبدأ الإنكار ولكن هناك تعامل مع كل الأزمات، مشيرًا إلى أن 61 ألف طلب تصالح فقط على مخالفات البناء وهو رقم هزيل.

وأوضح "السجيني"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس»، أن بناء المخالف لعدم قدرته في الحصول على رخصة، مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون، مؤكدًا أن بعض المواطنين اكتفوا بنموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء ولم يستكملوا الإجراءات.

محافظ الأقصر يكشف تطورات الوضع الصحي لطالبات جامعة الأزهر

كشف المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر تطورات الوضع الصحي لطالبات جامعة الأزهر بالأقصر.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" أكد المحافظ أن الوضع الصحي للطالبات مستقر، وفريق طبي يرافقهن لمتابعة الحالة الصحية.

هيئة الدواء: تحسن ملحوظ في أزمة نقص الأدوية.. والتحديات ما زالت قائمة

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن أزمة نقص الأدوية في مصر شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أوضح رجائي أن أكثر من 95% من الأدوية الحيوية، مثل أدوية الأمراض المزمنة والأنسولين والمضادات الحيوية، أصبحت متوفرة في السوق.

موسى: جيش الاحتلال لا يجرؤ على قصف المستشفى الميداني المصري في لبنان

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تمتلك جيشًا قويًا قادرًا على حماية حدودها، مشيرًا إلى دور المستشفى الميداني العسكري المصري في لبنان، الذي يقدم خدماته للشعب اللبناني دون أن يجرؤ جيش الاحتلال على الاقتراب منها في ظل الأوضاع الحالية.

وخلال برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أشار موسى إلى أن مصر تسعى لاستعادة السلطة الفلسطينية لقيادة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشدداً على أن البلاد لم تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية منذ بداية الصراع، وليس فقط خلال الحرب الحالية.

ياسمين عز: الزواج مفيد لصحة الراجل ومضر لصحة المرأة

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن هناك دراسة تقول إن الزواج مفيد لصحة الراجل ومضر لصحة المرأة مع تقدمهم في السن.

وأضافت عز، خلال برنامج "كلام الناس" عبر شاشة قناة "mbc مصر": "الدراسة بتقول إن الجواز بالنسبة للرجالة الكبار في السن أو اللي سنهم معدي 60 سنة مفيد ومريح نفسيا، وأصل الدراسة بيقول إن الجواز للرجالة عموما مريح نفسيا وجيد على صحتهم".