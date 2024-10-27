صحة المرأة: 50 مليون زيارة و22 مليون سيدة تم الكشف المبكر عليهن

كتبت- داليا الظنيني:

قال هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة كانت من ضمن الأهداف الاستراتيجية منذ إطلاقها في عام 2019، إذ كان لها طريقة عمل واضحة وجديدة، عن طريق الذهاب للكشف المبكر عن لسرطان الثدي في كل ربوع مصر من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب.

وأضاف "الغزالي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الكشف يتم في أكثر من 3500 وحدة صحية أولية، وذلك عن الطريق الفحص الإكلينيكي، في حالة الاشتباه بإصابتها يتم تحويل السيدة إلى عمل أشعة الماموجرام، وأخذ العينة الطبية، ثم العلاج في كونسلت طبي بخطة علاجية محكمة سواء ما قبل أو ما بعد الجراحة.

وأوضح أن هناك أكثر من 50 مليون زيارة، و 22 مليون سيدة تم الكشف المبكر عليهن وتوعيتهم، فضلا عن أن هناك 30 ألف حالة مصابة تم اكتشفها مبكرا، مؤكدا أنه حدث إشادة دولية سواء في مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف أو على هامش مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك أو في زيارة وفد الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابع للأمم المتحدة.