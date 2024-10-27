حدث في منتصف الليل| السيسي يشهد احتفالية اتحاد القبائل العربية.. و أخر تطورات أزمة نقص الأدوية

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

عبر عبدالمنعم إبراهيم حسين، ابن الحاجة "فرحانة"، عن فخره بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي والدته خلال احتفالية القبائل العربية اليوم بتخصيص حي سكني بالمحافظة ومحور مروري بمحافظة القاهرة يحمل إسمها وذلك تكليلًا لدورها الوطني وتعاونها مع القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر عام 1973.

كشف المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر تطورات الوضع الصحي لطالبات جامعة الأزهر بالأقصر.

في لفتة أبوية، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر ، بمصافحة واحتضان الطفل الأسواني أنس حسين عبد العظيم.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن أزمة نقص الأدوية في مصر شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، بإنشاء حي باسم الحاجة "فرحانة" بسيناء ومحور رئيسي في القاهرة تقديرًا لمجهوداتها.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، التحية للشعب المصري وكل من ساهم في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

بدأت منذ قليل فعاليات حفل انتصارات أكتوبر بإستاد العاصمة الإدارية الجديد التي ينظمها اتحاد القبائل العربية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الشخصيات العامة وكبار الدولة.

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، النائب دوجلاس لامبورن عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

أصدرت وزارة النقل بياناً، اليوم، بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام أحد الأشخاص بالقفز على جرار أحد قطارات السكك الحديدية أثناء مغادرة القطار لإحدى محطات السكك الحديدية (وهى محطة منشية الجبل الأصفر إحدى محطات خط 23 يوليو/ شبين القناطر)، وعدم استجابته لتوجيه قائد القطار بالنزول من الجرار