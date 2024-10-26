شعبة الدواجن: قرار التموين بفتح استيراد البيض انعكس إيجاباً على الأسعار



كتب- حسن مرسي:

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنه تم استيراد نحو 30 مليون بيضة وهو ما أدى لانخفاض الأسعار في السوق المحلي، مثمنا قرار وزير التموين باستيراد البيض لحين ضبط الأسعار.

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن سعر البيض في المزرعة وصل إلى 68 جنيهاً بعد عملية الاستيراد، مما يشير إلى انخفاض كبير مقارنة بالأسعار السابقة.

وأشار السيد إلى أن قرار فتح باب الاستيراد والكتاكيت كان له تأثير إيجابي على الأسعار، حيث وصل سعر الكتكوت إلى 35 جنيهاً، كما انخفض سعر كيلو الدواجن في المزرعة إلى 65 جنيهاً.

وأعرب السيد عن أمله في أن يستمر هذا الانخفاض في الأسعار، وأن يتمكن المستهلك المصري من الحصول على البيض والدواجن بأسعار مناسبة.