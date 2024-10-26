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"القومي للمرأة" يشكر الرئيس السيسي لإصداره توجيها بإنشاء حي باسم المجاهدة فرحانة في سيناء

10:59 م السبت 26 أكتوبر 2024

الحاجة فرحانة

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كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوجيهه بإنشاء حي باسم المجاهدة فرحانة في سيناء تقديرًا لمجهوداتها وذلك اليوم خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية "حكاية الأبطال" بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر الـ 51 في ستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

ويعبر المجلس القومي للمرأة، عن عظيم امتنانه وفخره بهذا التوجيه الذي يُعد تكريمًا لجميع نساء مصر ويعكس مدى تقدير القيادة السياسية المصرية لمجهودات المرأة المصرية العظيمة خلال نصر أكتوبر المجيد حيث ضربت أروع معانى الإنتماء للوطن.

ويؤكد المجلس، على أن هذا التكريم للمجاهدة فرحانة هو تكريم مستحق تقديرا لجهودها العظيمة خلال نصر أكتوبر المجيد والتي قدمت خلاله أسمى معاني الإنتماء والصمود والشجاعة وحب الوطن حيث كانت واحدة من أهم المجاهدات المصريات اللاتي ناضلن ضد الإحتلال الإسرائيلي لسيناء وتعاونت مع جهاز المخابرات المصرية لنقل الرسائل من وإلى الجنود والفدائيين وتكبدت مشقة المشي لأسابيع طويلة فوق الرمال الساخنة من أجل إتمام المهمة في الوقت الذي كانت فيه زوجة وأم لأطفال فكانت حقاً "شيخة المجاهدات المصريات في سيناء الحبيبة".

تجدر الإشارة إلى أن المجلس القومي للمرأة قام بإنتاج فيلم عن المجاهدة فرحانة "شيخة المجاهدات المصريات في سيناء" في عام ٢٠٢١ تقديرا لجهودها العظيمة.

المجاهدة فرحانة

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