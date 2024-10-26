محافظ الأقصر يكشف تطورات الوضع الصحي لطالبات جامعة الأزهر

كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر تطورات الوضع الصحي لطالبات جامعة الأزهر بالأقصر.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" أكد المحافظ أن الوضع الصحي للطالبات مستقر، وفريق طبي يرافقهن لمتابعة الحالة الصحية.

وأضاف المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أن التحقيق لا يزال جاريًا في ملابسات ظهور أعراض التسمم لطالبات المدينة الجامعية بجامعة الأزهر في الأقصر.