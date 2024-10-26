مائل للبرودة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

رئيس الوزراء: لن نترك أي محافظة دون أن تمتد إليها أعمال التطوير

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار البيان إلى توقعات بوجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.