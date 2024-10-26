بمشاعر أبوية.. الرئيس السيسي يصافح ويحتضن الطفل أنس في حفل القبائل العربية

(أ ش أ):

في لفتة أبوية، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر ، بمصافحة واحتضان الطفل الأسواني أنس حسين عبد العظيم.

وكان الفيلم التسجيلي ، الذي تم عرضه خلال هذا الحفل، قد سلط الضوء على قصة الطفل أنس، وهو من النوبة وعمره 12 عامًا، وتناول حياته وموهبته في كرة القدم؛ حيث طلب أنس خلال الفيلم أن يصافح الرئيس السيسي.

والطفل أنس لاعب كرة قدم متميز في نادي أسوان الرياضي.