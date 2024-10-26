موسى: جيش الاحتلال لا يجرؤ على قصف المستشفى الميداني المصري في لبنان

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تمتلك جيشًا قويًا قادرًا على حماية حدودها، مشيرًا إلى دور المستشفى الميداني العسكري المصري في لبنان، الذي يقدم خدماته للشعب اللبناني دون أن يجرؤ جيش الاحتلال على الاقتراب منها في ظل الأوضاع الحالية.

وخلال برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أشار موسى إلى أن مصر تسعى لاستعادة السلطة الفلسطينية لقيادة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشدداً على أن البلاد لم تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية منذ بداية الصراع، وليس فقط خلال الحرب الحالية.

وأوضح موسى أن الجيش المصري نجح في دحر الإرهاب وقطع الأذرع الإرهابية في سيناء، مما ساهم في إعادة الاستقرار للبلاد. وأكد أن وجود الميليشيات في أي دولة يؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار، مستشهداً بمجزرة قامت بها ميليشيات الدعم السريع في حدود مصر الجنوبية.

وأشار موسى إلى أن الشعب والجيش والشرطة والأهالي دفعوا ثمنًا كبيرًا لتحقيق حالة الأمن والأمان الحالية، موضحًا أن مصر لا تستضيف قواعد عسكرية لأي دولة ولن توافق على وجود أي قاعدة عسكرية على أراضيها. وأضاف أن أعداء الوطن لا يرغبون في استقرار مصر.