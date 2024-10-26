هيئة الدواء: تحسن ملحوظ في أزمة نقص الأدوية.. والتحديات ما زالت قائمة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن أزمة نقص الأدوية في مصر شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أوضح رجائي أن أكثر من 95% من الأدوية الحيوية، مثل أدوية الأمراض المزمنة والأنسولين والمضادات الحيوية، أصبحت متوفرة في السوق.

وأشار رجائي إلى أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة للرقابة على الأسواق وضمان استمرارية توافر الأدوية، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نقص في الأدوية عبر الخط الساخن للهيئة.

من جانبه، أشار الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات، إلى أن هناك تحسناً في أزمة نقص الأدوية، إلا أنه أقل من التقديرات الرسمية، ووفقاً لتقديراته، فإن نسبة حل الأزمة لا تتجاوز 45%.

وأكد البدوي على وجود نقص في بعض مجموعات الأدوية، مثل أدوية الهرمونات، داعياً إلى تطبيق منظومة التتبع الدوائي لضمان التوزيع العادل للأدوية في جميع أنحاء البلاد.