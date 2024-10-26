إطلاق اسمها على حي ومحور وجسدت دورها أسماء أبو اليزيد.. من هي البطلة فرحانة؟

كتب- عمرو صالح:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، بإنشاء حي باسم الحاجة "فرحانة" بسيناء ومحور رئيسي في القاهرة تقديرًا لمجهوداتها.

جاء ذلك بعد عرض الاحتفالية فيلمًا تسجيليًا على هامش الاحتفالية لإحدى سيدات سيناء التي كان لهم دور انتصارات أكتوبر.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الحجة فرحانة والتي جاءت كالتالي:-

- الحاجة فرحانه هي البطلة الحقيقية لفيلم الممر التي جسدتها الممثلة الشابة أسماء أبو اليزيد.

- ظهرت "فرحانة" على شاشة العرض أمام الحضور، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر في عام 2021 جانبها صورة أخرى من رسالة التكريم.

- جسدت الحاجة فرحانة الدور الوطني الذي بذله سيدات سيناء خلال حرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر العظيم عام 1973.

- كرمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومنحه نوط الامتياز من الطبقة الأولى لدورها الكبير في مساندة القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر 1973.

- انضمت فرحانة للمخابرات الحربية مثل كثير من الشرفاء من أبناء سيناء، حيث تم تكليفها بمهمة رصد القوات الإسرائيلية خلال تجارة الأقمشة التى تعمل بها.

- رغم عدم إجادتها للقراءة والكتابة لكنها كانت تحفظ الرموز الموجودة على سيارات العدو وترسمها إلى ضابط المخابرات بالسويس.

- كانت تخبر المجاهدين في سيناء بنجاح مهمتها "حيث كانت ترسل برقية للإذاعة تقول فيها" أنا أم داوود أهدي سلامي إلى إخواني وأخواتي في الأراضي المحتلة وعند سماع هذه البرقية في سيناء يقوم المجاهدون بتوزيع الحلوى ابتهاجا بنجاح العملية.