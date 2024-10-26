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ياسمين عز: الزواج مفيد لصحة الراجل ومضر لصحة المرأة

09:11 م السبت 26 أكتوبر 2024

ياسمين عز

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كتب- حسن مرسي:

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن هناك دراسة تقول إن الزواج مفيد لصحة الراجل ومضر لصحة المرأة مع تقدمهم في السن.

وأضافت عز، خلال برنامج "كلام الناس" عبر شاشة قناة "mbc مصر": "الدراسة بتقول إن الجواز بالنسبة للرجالة الكبار في السن أو اللي سنهم معدي 60 سنة مفيد ومريح نفسيا، وأصل الدراسة بيقول إن الجواز للرجالة عموما مريح نفسيا وجيد على صحتهم".

وتابعت: "الدراسة بتقول إن الستات الأفضل ليهم يكونوا عزباء أفضل ليها، وإن الستات اللي متجوزوش صحتهم بقت أفضل لما فضلوا العزوبية بنسبة مرتين عن الستات اللي اتجوزوا".

وأردفت ياسمين عز: "أكيد اللي عملت الدراسة واحدة ست عندها مشاكل نفسية كانت عايزة تتجوز راجل ومرضيش يتجوزها لأن الدراسة فيها حاجات غريبة جدا.

ياسمين عز الزواج صحة المرأة صحة الراجل
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