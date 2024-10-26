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الرئيس السيسي يوجه تحية خاصة للفنان محمد منير

09:07 م السبت 26 أكتوبر 2024

الرئيس السيسي

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كتبت- داليا الظنيني:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لكل الفنانين الذين شاركوا باحتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، معقبًا:" وأخص بالذكر الفنان محمد منير على مساهمته بالحفل وإصراره أنه يكون معانا، ربنا يديه الصحة".

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

كما وجه الرئيس السيسي التحية للطفل الأسواني أنس، والذي طلب رؤيته عقب احتفالية اتحاد القبائل العربية.

الرئيس السيسي محمد منير اتحاد القبائل العربية استاد العاصمة الإدارية
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