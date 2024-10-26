محمد منير وأنغام يشاركان في احتفالية اتحاد القبائل العربية

كتبت- داليا الظنيني:

شارك المطرب محمد منير، والمطربة أنغام في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهدت الاحتفالية حضورا شعبيًا ممثلًا عن مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية، وكذلك عدد من الشخصيات العامة والوزراء والمسؤولين، وعدد من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي.

ووصل الرئيس السيسي مساء اليوم السبت، إلى مقر انعقاد احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.