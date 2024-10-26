الرئيس السيسي: ذكرى نصر أكتوبر ستظل خالدة في الوجدان



كتب- حسن مرسي:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ذكرى نصر أكتوبر ستظل خالدة في وجدان جميع المصريين، متقدمًا بالشكر لكل من ساهم في إنجاح الاحتفالية.

جاء ذلك خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، قال الرئيس السيسي إن 6 أكتوبر حكاية ملهمة لشعب تحدى التحدي نفسه وقاوم ظروفه وصولا إلى الانتصار.

وتابع الرئيس: "كل الخبراء أكدوا أن اقتحام خط بارليف مهمة مستحيلة والمصريين هزموا المستحيل وبثمن غالي"