الرئيس السيسي يشاهد 8 أفلام قصيرة بعنوان "حكايات الأبطال" باحتفال اتحاد القبائل العربية

كتبت- داليا الظنيني:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ثمانية أفلام قصيرة بعنوان "حكايات الأبطال" وذلك على هامش حضوره احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وتشهد الاحتفالية حضورا شعبيًا ممثلًا عن مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية، وكذلك عدد من الشخصيات العامة والوزراء والمسؤولين، وعدد من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي.

ووصل الرئيس السيسي مساء اليوم السبت، إلى مقر انعقاد احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق.