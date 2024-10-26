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احتفالية اتحاد القبائل العربية تبدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم

07:30 م السبت 26 أكتوبر 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب-عمرو صالح:

بدأت منذ قليل فعاليات حفل انتصارات أكتوبر بإستاد العاصمة الإدارية الجديد التي ينظمها اتحاد القبائل العربية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الشخصيات العامة وكبار الدولة.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم بصوت الشيخ أحمد ياسين المراغي .

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حفل انتصارات أكتوبر إستاد العاصمة الإدارية اتحاد القبائل العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي
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