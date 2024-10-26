الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا خلال حفل اتحاد القبائل العربية بذكرى أكتوبر

كتب- حسن مرسي:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليا بعنوان "حكايات الأبطال" وذلك خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

ويشارك حزب حماة الوطن، بحشود كبيرة في احتفالية ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ينظمها اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص قيادات حماة الوطن، على عمل الترتيبات والتنسيق اللازم مع كافة الأمانات على مستوى الجمهورية، للمشاركة في هذا الحدث الاستثناني، في إطار احتفالات الحزب بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.