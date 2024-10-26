إعلان

وصول الرئيس السيسي ستاد العاصمة الإدارية الجديدة للاحتفال بمرور 51 عاما على نصر أكتوبر

06:58 م السبت 26 أكتوبر 2024

الرئيس السيسي يصل العاصمة الإدارية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل لاستاد العاصمة الإدارية الجديدة للمشاركة بحفل إنتصارات أكتوبر الذي ينظمه إتحاد القبائل العربية.

وقد قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا، بزيارة تفقدية إلى إستاد العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للوقوف على استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر

اقرأ أيضا:

رئيس الوزراء يوجه بتوفير 100 مليون جنيه لترميم قصر ثقافة السويس

من أمام هرم خوفو.. إطلاق برنامج رعاية وحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية

السيسي العاصمة الإدارية اتحاد القبائل العربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بث مباشر.. بدء احتفالية اتحاد القبائل العربية بنصر أكتوبر في ستاد العاصمة الإدارية الجديدة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

بث مباشر.. بدء احتفالية اتحاد القبائل العربية بنصر أكتوبر في ستاد العاصمة الإدارية الجديدة
كتل باردة قادمة من الشمال.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لأشد شتاء برودة