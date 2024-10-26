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بعد قليل.. احتفالية اتحاد القبائل العربية بنصر أكتوبر بإستاد العاصمة الإدارية الجديدة

06:53 م السبت 26 أكتوبر 2024

اتحاد القبائل العربية

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كتب-عمرو صالح:

تبدأ بعد قليل احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية بانتصارات السادس من أكتوبر، في استاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.
وقد قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا، بزيارة تفقدية إلى إستاد العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للوقوف على استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر

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اتحاد القبائل العربية نصر أكتوبر العاصمة الإدارية
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