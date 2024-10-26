بالصور.. توافد الآلاف للمشاركة بحفل انتصارات أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- عمرو صالح:

تصوير- محمود بكار:

توافد الآلاف على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة للمشاركة باحتفال انتصار أكتوبر الذي ينظمه اتحاد القبائل العربية برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني، ومن المقرر أن يحضر الحفل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا، بزيارة تفقدية إلى ستاد العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للوقوف على استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر.

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