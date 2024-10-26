وزارة النقل توضح حقيقة قفز راكب أثناء قيام أحد القطارات

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة النقل بياناً، اليوم، بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام أحد الأشخاص بالقفز على جرار أحد قطارات السكك الحديدية أثناء مغادرة القطار لإحدى محطات السكك الحديدية (وهى محطة منشية الجبل الأصفر إحدى محطات خط 23 يوليو/ شبين القناطر)، وعدم استجابته لتوجيه قائد القطار بالنزول من الجرار لاستكمال رحلته مما أدى تعطيل مسير القطار.

وأشار البيان إلى شجب وزارة النقل لهذا السلوك السلبي وغير المسئول من هذا الشخص الذي تسبب في تعطيل مسير القطار وتعطيل مصالح المواطنين المستقلين للقطار بالإضافة إلى تعريض حياته للخطر وأن الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الشخص وذلك لمجابهة مثل هذه السلوكيات السلبية التي التي يرتكبها البعض والتي تشكل خطرا كبيراً على حياة المواطنين وتتسبب في تعطيل حركة مسير القطارات .

وتؤكد وزارة النقل أنها دائماً ما تقوم بحملات توعية من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي و الصفحات الرسمية للهيئات التابعة لها ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة والتي تناشد فيها المواطنين بالإبتعاد عن كافة السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية موضحةً أن المرفق ملكية عامة للشعب.

وأن مسئولية الحفاظ عليه مسئولية مشتركة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تنفذ مشروعات ضخمة لإستمرار تقديم خدمات مميزة للركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية ، والسادة المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والإبتعاد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع المرفق ، والتي تسبب أضراراً جسيمة للمواطنين ولممتلكات الهيئة.