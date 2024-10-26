بينها العدالة الاجتماعية.. تفاصيل خطة عمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

انتهت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة من وضع خطة عمل اللجنة عن دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الأول من مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وانتهت اللجنة من وضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي من ملفات خاصة بالحقوق والحريات تشمل موضوعات مهمة تتلخص في 16 محور مناقشة وتشريعات خاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي والشكاوى التي تُقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

كما حددت اللجنة برئاسة النائب محمد هيبة، وفقًا للاختصاصات الموضحة في مواد اللائحة الداخلية من مجلس الشيوخ، مناقشة وإعداد دراسات حددتها اللجنة بإعداد ومناقشة دراسة الوعي المجتمعي في مصر، ومناقشة ودراسة وإعداد دراسة بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية المُحالة إلى اللجنة، وإبداء الرأي في الطلبات البرلمانية المقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ من اقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة.

وتضمنت الخطة تحديد عدد من الزيارات الميدانية وفقًا للاختصاصات الموضحة في المادة 92 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بـ 4 زيارات ميدانية لعدد من السجون ومراكز التأهيل الحديثة ومؤسسات الأحداث بجانب عدد من زيارات دور الرعاية الاجتماعية ودور رعاية المسنين ومراكز الإدمان ودور المتعافين بجانب الخدمات العامة في بعض المؤسسات لمعاينة المرافق والمواد الإتاحة المنفذة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أنهم يأملون في أن تكون خطة عمل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ نواة لتحقيق الأهداف المرجوة منها كما بحملة مجلس الشيوخ من عقول حكيمة تصب في تحقيق صالح الوطن والمواطن.