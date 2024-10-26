من أمام هرم خوفو.. إطلاق برنامج رعاية وحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية

كتب- محمد شاكر:



أطلق شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم من أمام هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة، البرنامج الوطني لرعاية وحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية، بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني الخاصة بالرفق بالحيوان.



وقد شارك في الحضور، الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأشرف محيي، مدير عام آثار الجيزة.



كما شارك في الحضور رؤساء لجان الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وسامي عبد الصادق، رئيس البنك الزراعي المصري.



وتفقد الوزيران، القوافل البيطرية الموجودة بالمنطقة والتي تقوم بتحصين وتطعيم الإبل والخيول والدواب والحيوانات الأليفة بها، بجانب تفقد العيادات المتنقلة الخاصة بكل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الزراعي المصري، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومديرية الطب البيطري، وبعض كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية.



وأكد شريف فتحي، أن اليوم هو بداية لإطلاق هذا البرنامج الوطني المهم من منطقة أهرامات الجيزة والذي سيتم تطبيقه بصفة دورية ومستمرة بجميع المواقع الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية لحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك قوافل بيطرية تجوب جميع المناطق الأثرية للكشف على الحيوانات الأليفة الموجودة بها، بجانب تخصيص بعض العيادات المتنقلة بها.



وثمن وزير السياحة والآثار، جهود وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفريق عمله، في تنفيذ ذلك في أقرب وقت، وحرصه على إطلاق هذا البرنامج سريعًا.



وأوضح أن وزارة السياحة والآثار تعمل حاليًا على تحديد المناطق الأثرية وفقًا للأولوية وحسب حجم كل منطقة للبدء بها على الفور، لافتًا إلى أنه سيتم بالتعاون بين الوزارتين تخصيص وحدة بيطرية دائمة بمنطقة التريض المخصصة لوقوف وتواجد الجمالة والخيالة في إطار مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، حيث سيتوفر بهذه الوحدة الأطباء البيطريين وكل الإمكانيات والأساسيات اللازمة للكشف وتطعيم وتحصين الإبل والخيول بصفة مستمرة.



وأشار الوزير، إلى أنه سيتم أيضًا إنشاء مركز تدريب متكامل يتم من خلاله تدريب مالكي ومشغلي الإبل والخيول الموجودين بالمناطق الأثرية المختلفة لتقديم لهم البرامج التدريبية اللازمة مما يساهم في تعزيز الوعي والإرشاد بالطرق الصحيحة والآدمية للتعامل مع الحيوانات التي لديهم والتي تعتبر أمانة في يد أصحابها.



ومن جانبه، أكد علاء فاروق، استمرار هذا البرنامج لتقديم الخدمات البيطرية لرعاية الإبل والخيول والحيوانات الأليفة بالمجان، مضيفًا أنه سيشمل كل المناطق الأثرية في مصر بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وخاصة مناطق الأهرامات ونزلة السمان وسقارة والأقصر وأسوان، والقرى الموجودة في الريف المصري بشكل عام.



وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أهمية نشر برنامج كامل للتحصينات والتطعيمات للثروة الحيوانية على مستوى محافظات مصر، مشددًا على استمرار أعمال القوافل البيطرية العلاجية المجانية التي تطلقها الوزارة، وتجوب القرى والنجوع بمختلف المحافظات المصرية، لافتًا إلى أنه تم في إطار المبادرة الرئاسية بداية إطلاق 850 قافلة على مستوى الجمهورية، قدمت خدماتها لحوالي مليون و340 ألف رأس ماشية.



وحرص الوزيران، على التحدث مع مجموعة من مالكي ومشغلي الإبل والخيول الموجودين بمنطقة أهرامات الجيزة، حيث أكد شريف فتحي، أهمية قيامهم بمعاملة هذه الحيوانات بطريقة حسنة وحضارية والرعاية السليمة لهم والحفاظ على صحتهم وعدم تعرضهم للضرب أو الإيذاء بأي شكل من أشكال العنف، لافتًا إلى أن هذه الحيوانات هي أرواح يجب علينا جميعًا حمايتها والعناية بها وخاصة أنها تعد مصدر دخل لهم ولعائلاتهم وتخدم السائحين وصناعة السياحة في مصر بشكل عام، كما شدد على أهمية حسن معاملة السائحين والزائرين المصريين والأجانب.



وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنه سيتم عقد لقاء دوري معهم للاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم بما يساهم في الحفاظ على عملهم بالمنطقة وعلى تطوير الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين، معربًا عن استعداد الوزارة الكامل لتقديم كامل الدعم والرعاية الممكنة لهم بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.



كما أكد أهمية الدور الإرشادي والتوعوي للعاملين في قطاع السياحة والآثار وعقد ندوات توعوية وحملات تدريبية مختلفة.



ومن جانبهم، قدم أصحاب الإبل والخيول الموجودين بالمنطقة الشكر للوزيرين على هذه المبادرة الجيدة وعلى اهتمامهم ودعمهم الكامل لهم ولكل العاملين في هذه المنطقة.



