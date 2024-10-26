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رئيس الوزراء يوجه بتوفير 100 مليون جنيه لترميم قصر ثقافة السويس

03:34 م السبت 26 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد نصار:

غير الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مسار الجولة التفقدية بمحافظة السويس اليوم، حيث توجَه إلى "قصر ثقافة السويس" وذلك لتفقد أعمال الترميم والتطوير بالقصر والتي توقفت منذ فترة.

وفي بداية التفقد، أوضحت مديرة قصر الثقافة أن توقف أعمال الترميم والتطوير جاء نتيجة الاحتياج إلى الموارد المالية، والتأخر عن دفع مستحقات الشركة المنفذة للأعمال، والتي تصل إلى 100 مليون جنيه.

وفي ضوء ذلك، كلّف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتوفير 50 مليون جنيه للشركة المنفذة للأعمال بقصر ثقافة السويس، من احتياطي الموازنة، على أن تتحمل باقي التكلفة، التي تبلغ 50 مليون جنيه أيضا، وزارة التنمية المحلية ومحافظة السويس.

الدكتور مصطفى مدبولي السويس رئيس مجلس الوزراء
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