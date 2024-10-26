انطلاق النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي غدًا

كتب- محمد أبو بكر:



تبدأ غدًا الأحد فعاليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت شعار "إعلام يلهم.. شباب يبدع"، برعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوزراء المصري.



وتستمر القمة لمدة يومين، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والتعاون بين المؤسسات الإعلامية وتأثيرها على مختلف القطاعات.



وتشهد القمة مشاركة عدد من الوزراء والسياسيين، بالإضافة إلى شخصيات عامة وكبار الإعلاميين العرب والمصريين.



وتتضمن فعاليات القمة عدة جلسات نقاشية حول أهم الموضوعات الإعلامية على الساحة العربية، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية بإشراف أفضل الإعلاميين والمدربين، والتي تهدف إلى تطوير مهارات شباب الإعلاميين.



ومن بين المواضيع المطروحة للنقاش: الذكاء الاصطناعي وتحدياته في المجال الإعلامي، تأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى، تحديات التغطيات الإعلامية في الدول العربية، الأمن الرقمي للمؤسسات الإعلامية، والصحة النفسية للإعلاميين.



كما تتناول القمة مسابقة "الميدياثون" التي تستهدف الشباب العربي من صناع الأفلام والمصممين والمبرمجين، وطلاب كليات الإعلام من الجامعات العربية، مع التركيز على مختلف الموضوعات المتعلقة بالإعلام.



وتُهدى النسخة الأولى من القمة للقضية الفلسطينية، حيث سيتم تخصيص جائزة للأعمال الإبداعية في مجال "حب ودعم فلسطين" ضمن مسابقة "الميدياثون".



وتهدف القمة إلى جمع شخصيات عامة وإعلاميين لمناقشة قضايا الإعلام المهمة، مما يعكس ثقة المجتمع الإعلامي العربي في مصر كدولة رائدة في هذا المجال.



كما تسعى القمة إلى توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين من الدول العربية، واكتشاف الطاقات الشبابية في الإعلام وتعزيز الوعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.



ومن المتوقع أن تسلط فعاليات القمة الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في صناعة الإعلام، وتعزز المهارات وتطور القدرات المهنية لشباب الإعلاميين، مما يؤكد على ريادة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبرى في الوطن العربي.

