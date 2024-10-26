"الأعلى للآثار" يدرس إعادة فتح مقبرة الملكة نفرتاري بالأقصر للزيارة

كتب- محمد شاكر:

يدرس المجلس الأعلى للآثار، إمكانية إعادة فتح مقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي بالأقصر للزيارة.

وفي هذا الإطار، أجرى الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، جولة تفقدية بالمقبرة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال وما آلت إليه نسب الرطوبة بها.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مقبرة الملكة نفرتاري في حالة جيدة من الحفظ، لافتًا إلى أنه كلف لجنة متخصصة لقياس نسبة الرطوبة بالمقبرة، ودراسة إمكانية إعادة فتحها وفقا لقواعد محددة لعدم تأثرها بزيادة أعداد الزائرين.

جدير بالذكر أن مقبرة الملكة نفرتاري تم اكتشافها عام 1904، بواسطة بعثة إيطالية برئاسة العالم سيكاباريللي.

وفي عام 1986 بدأ معهد بول جيتي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، في ترميمها وتم افتتاحها للزيارة بنظام الفتح الخاص، وقد تم إغلاقها أمام الزيارة في شهر مارس الماضي للترميم.