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صور.. حزب حماة الوطن يشارك في احتفالية انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية

02:30 م السبت 26 أكتوبر 2024
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    أعضاء حزب حماة الوطن في احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر
  • عرض 3 صورة
    أعضاء حزب حماة الوطن في احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر
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كتب- نشأت علي:

تشارك أعداد كبيرة من أعضاء حزب حماة الوطن في احتفالية ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي ستقام باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن تنظيم اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، حيث تم اتخاذ الترتيبات اللازمة من قبل قيادات الحزب على مستوى الجمهورية لضمان نجاح الحدث.

وبدأت وفود الحزب بالتوجه إلى الاستاد، حيث يعكس هذا الحدث الاستثنائي ترابط وتكاتف الشعب المصري.


وأكد الحزب، أن الاحتفالية تعد تأكيدًا على اعتزاز المصريين بأبطال القوات المسلحة الذين حققوا النصر في 6 أكتوبر 1973، بالإضافة إلى دعمهم للقيادة السياسية في جهودها للحفاظ على مصر وأمنها القومي.

انتصارات أكتوبر حزب حماة الوطن العاصمة الإدارية
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