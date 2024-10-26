الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة.. ورسالة مهمة لطلاب المدارس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خريفية حاليًا وتتميز بانخفاض درجات الحرارة طوال اليوم نتيجة وجود كتل هوائية قادمة من الشمال.

وأضافت منار غانم، أن انخفاض درجات الحرارة يكون بشكل ملحوظ في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر، لافتة إلى أن سرعة الرياح خلال الفترة الحالية أقل من الأسبوع الماضي.

وتابعت: الحرارة حاليًا على القاهرة 28 درجة وتكون الصغرى 18 درجة، والسواحل الشمالية سجلت 26 درجة والمناطق الجنوبية بين 29 وحتى 32 درجة.

وأوضحت أنه مع انخفاض درجات الحرارة يجب ارتداء الملابس الخريفية تجنبًا للإصابة بنزلات البرد، خاصة مع وجود طقس بارد في الليل والساعات الأولى من الصباح.

وأشارت إلى أنه يجب على الطلاب ارتداء الملابس الثقيلة أثناء الذهاب للمدارس، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر.