السكة الحديد: وقوف القطارات المكيفة وذاتية التهوية على خط "القاهرة - أسوان" في محطة بشتيل

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن وقوف جميع القطارات المكيفة وذاتية التهوية على خط "القاهرة - أسوان" في محطة بشتيل.

يأتي ذلك تلبية لتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل.

وسيتمكن الركاب من صعود ونزول القطارات المكيفة (تالجو، النوم، VIP، الإسباني المطور، الإسباني، الفرنسي، الدرجة الثالثة المكيفة) في محطة بشتيل، مع استمرار انطلاق ووصول القطارات من محطة مصر بالقاهرة.

ومن المقرر أيضًا، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، أن تبدأ قطارات النوم المتجهة إلى أسوان بالقيام من محطة بشتيل، على أن تنتهي القطارات القادمة من أسوان في نفس المحطة، مما يسهم في تسهيل حركة الركاب وتحسين الخدمة المقدمة لهم.