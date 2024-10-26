فيديو.. رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مرورًا على عدد من نقاط الارتكاز الأمنية على خط الحدود الجنوبية للاطمئنان على منظومة التأمين والحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل، وأدار حوارًا مع عدد من المقاتلين استمع خلاله إلى الأسئلة والاستفسارات التي تدور في أذهانهم في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات.

وأشاد رئيس الأركان، بتفهم المقاتلين لمهامهم والاستعداد القتالي العالي لمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وقدرتهم على التعامل الأمثل مع كل المواقف الطارئة، فضلًا على دورهم في التصدي لكل أعمال التسلل والتهريب عبر الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

أعقب ذلك تناول الفريق أحمد خليفة، وجبة الغذاء مع المقاتلين بإحدى النقاط الحدودية، حيث أوصاهم بالحفاظ على العزيمة والإصرار من أجل حماية حدود الوطن وصون مقدساته.

كما مر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على منفذ قسطل البري للاطمئنان على سير العمل بالمنفذ وإجراءات التأمين المتبعة على مدار الـ 24 ساعة، مشيدًا بما يبذله حماة الجنوب من جهود وتضحيات لتنفيذ كل المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار.

حضر الجولة التفقدية، عدد من قادة القوات المسلحة.