التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع الـ 13 من الخطة التدريبية للمحليات بتنفيذ 5 دورات يستفيد منها 166 متدربًا

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع الثالث عشر من الخطة التدريبية السنوية للمحليات للعام المالي 2024/2025، وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة لرفع كفاءة الكوادر المحلية.



ومن المقرر أن يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بدء خمس دورات تدريبية جديدة، مستفيدًا منها 166 متدربًا من مختلف المحافظات، مما يعزز برامج الإصلاح الإداري ويخدم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.



وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الدورات تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية حول ضرورة بناء الإنسان المصري وتطوير منظومة الإدارة المحلية.



وتشمل هذه الدورات التدريبية مواضيع هامة، أبرزها "إعداد وثائق المشروعات الخضراء Business plan" لدعم التوجه نحو التنمية الخضراء، حيث تستهدف هذه الدورة 28 متدربًا من العاملين في إدارات التخطيط والاستثمار والبيئة، مما يعكس التزام الوزارة بقضية تغير المناخ.



كما تتضمن الدورة "قانون المحال العامة الجديد" بهدف تمكين العاملين من فهم هذا القانون وأهدافه المتمثلة في تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في إطار الاقتصاد الرسمي لدعم جهود التنمية وتوسيع فرص الاستثمار.



وفي إطار الحرص على تطبيق مبادئ الحوكمة، ينفذ مركز سقارة دورة "المراجعة الداخلية والحوكمة" لتعزيز قدرات العاملين في إدارات المراجعة الداخلية، حيث سيتم توجيه المشاركين في تطبيق دليل الحوكمة بوحدات الإدارة المحلية، وإعداد خطط التفتيش، وتكوين فرق العمل لضمان الرقابة الفعالة على الموارد.



وتشمل الدورات أيضًا الأسبوع الثاني من دورة "إعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي"، حيث تهدف الوزارة من هذه الدورة إلى تكوين كفاءات مدربة تتمكن من قيادة البرامج التدريبية بكفاءة في المحافظات، والاستفادة من مشروعات التخرج للمتدربين لتطوير الحقائب التدريبية.



كما يشهد الأسبوع الثالث عشر استمرار دورة "استخدام لغة Python في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي"، والتي تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز الوعي واستثمار الذكاء الاصطناعي في الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس التزام الوزارة بتمكين العاملين من الاستفادة من الفرص التكنولوجية لتحسين كفاءة الإدارة المحلية.

