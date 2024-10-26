وزيرة البيئة: إنشاء مركز معلومات تغير المناخ لإتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بالتغيرات المناخية

كتب- محمد نصار:

التقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بالدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث تناول الاجتماع بحث التعاون المشترك والخطط المستقبلية في عدة مجالات بيئية، من خلال دعم مبادرات بيئية تجمع بين البحث العلمي والتنمية المستدامة.

أكدت الوزيرة على أهمية إنشاء "مركز معلومات تغير المناخ" لإتاحة المعلومات والبيانات حول التغيرات المناخية وجهود مكافحتها، مشيرةً إلى سعي الوزارة لتوفير تطبيقات إلكترونية للحد من انبعاثات الكربون وتقليل استهلاك البلاستيك، بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الأكاديمية.

وفي هذا الإطار، سيتم تنظيم احتفالية لتكريم أفضل المشروعات والأبحاث المقدمة في مجال الحد من الكربون، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي عام 2025. كما أعلنت الوزيرة عن مسابقة لأفضل الأفكار المبتكرة للتحول إلى الصناعة الخضراء، عبر إعادة استخدام المخلفات.

خلال الاجتماع، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور الأكاديمية في دمج البعد البيئي في الأبنية التعليمية وتدريب الطلاب، وإشراكهم في المشاريع البيئية التطبيقية، مثنيةً على مساهمتها في تمكين الشباب، حيث يعمل الطرفان على إطلاق مبادرة "معًا للحد من الكربون"، التي تتضمن مسابقة لطلاب الأكاديمية لتطوير تطبيق إلكتروني لحساب انبعاثات الكربون الشخصية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

ويهدف هذا التطبيق إلى متابعة انبعاثات الكربون الفردية وتخفيضها من خلال اتباع ممارسات بيئية مستدامة.

وفي مجال إدارة المخلفات، نوّهت الوزيرة إلى دور الأكاديمية في تقديم الاستشارات الفنية وتصميم مشروعات البنية التحتية لمحطات الوسيطة والمصانع والمدافن، والتعاون في ملف المخلفات البلاستيكية.

وتدعم الوزارة مشروع "تطبيق إلكتروني" للحد من استهلاك البلاستيك، الذي سيطور باستخدام الذكاء الاصطناعي من قبل طلاب الأكاديمية.

كما أعلنت الوزيرة عن برنامج تدريبي في مجال تدوير المخلفات لصناعة النسيج في مصر، الذي يشكل قطاعًا صناعيًا هامًا يمتلك تحديات وفرصًا في مجال الاقتصاد الدائري، حيث سينفذ البرنامج من خلال مشروع EPAP III بوزارة البيئة لطلاب كلية التصميم والفنون بالأكاديمية.

كما سيعلن عن مسابقة لأفضل الأفكار للتحول إلى الصناعة الخضراء من خلال إعادة تدوير المخلفات وعرضها على المصنعين لتنفيذها سواء بتمويل ذاتي أو عبر برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI).

وفيما يخص المخلفات الطبية، جرى التباحث حول تأهيل العاملين في القطاع الصحي للتعامل مع هذا النوع من المخلفات، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث ستقوم الأكاديمية بإعداد مقترحات لدورات تدريبية للطلاب من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالتعاون مع شركاء التنمية.

بدوره، عبّر الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن تقديره للجهود المشتركة بين الأكاديمية ووزارة البيئة، معربًا عن شكره للوزارة لدورها في دعم الشباب والمبادرات البيئية، وتوجيه جهود البحث العلمي نحو مواجهة التحديات البيئية.