نشرة التوك شو| انتقادات لهدم قبة حليم باشا التاريخية وتوجيهات بتوطين صناعة أدوية الأورام

تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

عمرو أديب عن هدم قبة حليم باشا التاريخية: معندناش حل غير البلدوزر؟

عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة هدم قبة حليم باشا التاريخية في منطقة الإمام الشافعي لتطوير مشاريع توسيع عمرانية.

قال أديب خلال برنامجه "الحكاية": "في القاهرة الإسلامية والخديوية يمكن أن يكون هناك حلول بديلة غير البلدوزر، كان من الممكن نقل قبة حليم باشا التاريخية بدل من هدمها وتكسيرها، ده في بلاد بتتنشق على حجر، القبة تحفة فنية اتساوت بالأرض.. ده كلام!

عمرو أديب: حماس مديرة صندوق النقد لتعديل برنامج التمويل لمصر لا يتعدى 30%

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حماس مديرة صندوق النقد الدولي بشأن تعديل برنامج التمويل لمصر لا يتعدى 30%.

أضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية": "مديرة الصندوق شايفة الأزمة والالتزام بالطلبات صعبة في ظل الظروف الإقليمية والدولية، الصندوق يجب أن يتفهم ومصر يجب أن تتحمل".

وأكد مقدم "الحكاية"، أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار حزم اجتماعية بالاتفاق مع صندوق النقد لتخفيف العب عن المواطن، متابعًا: وضعنا صعب ولكن الصندوق لن يتحمل فشل تجربته في دولة كبيرة بحجم مصر.

رئيس نادي 6 أكتوبر عن واقعة دهس لاعبي فريق الدراجات: اللي عنده مشكلة يطلع يقول إننا مقصرين

أكد عبداللطيف صبحي، رئيس مجلس إدارة نادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي، اتخاذ كافة الإجراءات حيال المقصرين في واقعة تعرض 7 لاعبين من فريق دراجات بالنادي للدهس بمسار الطريق الداعم الخاص بالخدمات بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، قال صبحي: "دول أولادنا ولهم علينا كل الحق، وكنادي كافة الحقوق العلاجية والنفسية لهم محفوظة، وسيتم محاسبة المقصرين في عدم تواجد سيارة مرافقة للفريق خلال التدريب".

نقابة الصيادلة: ممارسات شركات التوزيع تؤثر سلباً على توفر الأدوية في الصيدليات

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، على التوجيهات الرئاسية بضرورة العمل على توطين صناعة الأدوية في مصر، خاصة تلك الأدوية التي تعتمد على تقنيات حديثة ومتطورة مثل الأدوية البيولوجية.

وأشار رمزي في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح هذا المشروع، بما في ذلك توفير المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية الحيوية مثل أدوية الأورام ومشتقات الدم.

البلشي: استهدافات الاحتلال للصحفيين جريمة هي الأكبر في التاريخ الإنساني بحق الصحافة

أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تضامنه مع قناة "القاهرة الإخبارية" ومع مصورها المصاب، متنميًا السلامة له ولكل المصابين في الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال اليوم بحق الصحفيين في جنوب لبنان اليوم، متابعًا: "ما يحدث اليوم هو جريمة حرب مروعة، ارتقى خلالها 3 شهداء صحفيين".

وأضاف البلشي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ما حدث اليوم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، هو تعبير عن سلوكه الإجرامي مع الصحفيين وناقلي الحقيقة، في محاولة لكتم أصوات الصحفيين، ومنعهم من نقل الصورة الحقيقية للاحتلال، ومنعهم من نقل ما يقوم به الجيش في غزة ولبنان، وهذا يأتي تباعًا للجرائم التي يرتكبها الاحتلال منذ أكثر من عام راح ضحيتها أكثر 200 صحفي شهيد.

ياسمين عز: فانلة الأهلي بتخوف.. وشيكابالا فنان

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/10/25/2663953/

علقت الإعلامية ياسمين عز على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

خلال برنامجها "كلام الناس" على قناة MBC مصر، أعربت ياسمين عز عن سعادتها بفوز النادي الأهلي، مؤكدة أن "فانلة الأهلي بتخوف"، وبررت ذلك بأن لاعبي الفرق المنافسة يشعرون بضغط كبير عند مواجهة الأهلي، مما يؤثر على أدائهم.