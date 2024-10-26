حدث في منتصف الليل| موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 5.. وموعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة هدم قبة حليم باشا التاريخية في منطقة الإمام الشافعي لتطوير مشاريع توسيع عمرانية.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أكد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، استقرار الحالات الصحية لطالبات المدينة الجامعية بالأقصر، وخروج جميع الحالات من المستشفى، وبفضل الله لا توجد الآن أي حالة في المستشفى، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على إبقاء أطباء داخل المدينة لمتابعة أي حالات طارئة.

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، على التوجيهات الرئاسية بضرورة العمل على توطين صناعة الأدوية في مصر، خاصة تلك الأدوية التي تعتمد على تقنيات حديثة ومتطورة مثل الأدوية البيولوجية.

تبدأ وزارة الإسكان، حجز شقق الإسكان الاجتماعي يوم 18 نوفمبر المقبل، حيث تم الإعلان اليوم بشكل رسمي عن الأماكن والأسعار ومواعيد التسليم بكل مدينة.

تفصلنا أيام على انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي 2024، وبدء التوقيت الشتوي، والذي يتزامن معه تغيير الساعة في مصر.