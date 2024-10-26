حدث في منتصف الليل| موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 5.. وموعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024
كتب- أحمد عبدالمنعم:
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
عمرو أديب عن هدم قبة حليم باشا التاريخية: معندناش حل غير البلدوزر؟
عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة هدم قبة حليم باشا التاريخية في منطقة الإمام الشافعي لتطوير مشاريع توسيع عمرانية.
أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
بيان عاجل لجامعة الأزهر بشأن أنباء تسمم طالبات المدينة الجامعية بالأقصر
أكد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، استقرار الحالات الصحية لطالبات المدينة الجامعية بالأقصر، وخروج جميع الحالات من المستشفى، وبفضل الله لا توجد الآن أي حالة في المستشفى، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على إبقاء أطباء داخل المدينة لمتابعة أي حالات طارئة.
نقابة الصيادلة: ممارسات شركات التوزيع تؤثر سلباً على توفر الأدوية في الصيدليات
أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، على التوجيهات الرئاسية بضرورة العمل على توطين صناعة الأدوية في مصر، خاصة تلك الأدوية التي تعتمد على تقنيات حديثة ومتطورة مثل الأدوية البيولوجية.
الإسكان تعلن رسميا موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 5
تبدأ وزارة الإسكان، حجز شقق الإسكان الاجتماعي يوم 18 نوفمبر المقبل، حيث تم الإعلان اليوم بشكل رسمي عن الأماكن والأسعار ومواعيد التسليم بكل مدينة.
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024.. مواعيد القطارات وغلق وفتح المحلات
تفصلنا أيام على انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي 2024، وبدء التوقيت الشتوي، والذي يتزامن معه تغيير الساعة في مصر.
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